ВС РФ поразили 33 пункта управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 33 пункта управления и 542 района, где была сосредоточена живая сила и военная техника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Одесской области уничтожен также пункт дислокации иностранных наемников. А российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолет и 17 беспилотников.

Подробнее о ходе российской спецоперации на Украине – в сюжете телеканала Москва 24.

