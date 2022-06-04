Российские ракетные войска и артиллерия поразили 33 пункта управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 33 пункта управления и 542 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

В Одесской области уничтожен также пункт дислокации иностранных наемников. А российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолет и 17 беспилотников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

