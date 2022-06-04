Украина попросила США помочь разобраться в российском вооружении

Служба безопасности Украины попросила США помочь разобраться в захваченном российском вооружении. Вашингтон уже направили своих специалистов для изучения образцов. Планируется детально изучить их устройство – платы, микросхемы, двигатели, антенны и прочее.

Между тем западные страны обсуждают будущее Украины без участия Киева. В частности, рассматривается итальянский план, который включает вступление страны в Евросоюз, но неприсоединение к НАТО, а также соглашение по Крыму и Донбассу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

