Молчание Запада по ударам в Москве говорит о потакании террористическим методам Киева. Об этом заявили в МИД РФ.

Москва ответит на атаки Киева в соответствии с оценками той угрозы, которую Украина создала для руководства РФ. Это заявление министерства иностранных дел России.

В МИД также заявили, что международное сообщество должно заставить Киев выполнять его обязательства в области борьбы с терроризмом и осудить преступную выходку. Ведомство также осудило попытки террористических актов, совершенные против Московского Кремля.