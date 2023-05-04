12:15Политика
В МИД РФ прокомментировали реакцию Запада на атаку беспилотников на Кремль
Молчание Запада по ударам в Москве говорит о потакании террористическим методам Киева. Об этом заявили в МИД РФ.
Москва ответит на атаки Киева в соответствии с оценками той угрозы, которую Украина создала для руководства РФ. Это заявление министерства иностранных дел России.
В МИД также заявили, что международное сообщество должно заставить Киев выполнять его обязательства в области борьбы с терроризмом и осудить преступную выходку. Ведомство также осудило попытки террористических актов, совершенные против Московского Кремля.