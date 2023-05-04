Эксперты проанализировали противоречивые сообщения о контрнаступлении ВСУ

В зоне проведения СВО с запорожского направления поступают противоречивые сведения. В одних сообщениях утверждается, что контрнаступление ВСУ уже началось, в других его называют разведкой боем.

Ранее власти подконтрольной Киеву территории в Херсонской области объявили о контрнаступлении ВСУ. Они называют началом главной битвы активные действия украинской армии на южном направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.