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Политика

Эксперты проанализировали противоречивые сообщения о контрнаступлении ВСУ

Эксперты проанализировали противоречивые сообщения о контрнаступлении ВСУ

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В зоне проведения СВО с запорожского направления поступают противоречивые сведения. В одних сообщениях утверждается, что контрнаступление ВСУ уже началось, в других его называют разведкой боем.

Ранее власти подконтрольной Киеву территории в Херсонской области объявили о контрнаступлении ВСУ. Они называют началом главной битвы активные действия украинской армии на южном направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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