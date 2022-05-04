Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, станут пространством противостояния с РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Аэрофлот" возобновляет с 5 мая рейсы в Нью-Дели, сообщает авиаперевозчик.

Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, заявил гендиректор компании Джеймс Куинси.