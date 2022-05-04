ВКС РФ уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС производства США, передает Минобороны России.

Киеву надо признать возвращение Крыма в Россию, независимость ДНР и ЛНР, считает МИД РФ.

Незаконно возведенный ресторан демонтирован в Ясеневе, сообщает Госинспекция по недвижимости Москвы.