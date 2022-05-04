ВС РФ откроют гуманитарный коридор для эвакуации людей с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая

Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. Об этом говорится в заявлении межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Уточняется, что на этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия. Все подразделения отведут на безопасное расстояние. Мирным гражданам обеспечат выход в любых выбранных ими направлениях: как на территорию РФ, так и в районы, подконтрольные киевским властям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.