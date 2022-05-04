Системы ПВО РФ сбили шесть беспилотников и два снаряда "Смерча" ВСУ, сообщает МО РФ.

Финские военные опровергают сообщения о "переброске танков" к границе с Россией.

В Москве началось строительство дублера Боровского шоссе, передает комплекс градостроительной политики и строительства столицы.