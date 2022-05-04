ВС РФ сбили 6 украинских беспилотников и 2 реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены были уничтожены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, и 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Попасная был нанесен удар по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США.



Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники. Подробнее о ходе специальной военной операции на Украине – в эфире телеканала Москва 24.



