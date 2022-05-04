Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ – Чижов

Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Я думаю, что здесь Великобритания и ее известный всем премьер-министр стремятся обогнать паровоз и быть впереди по крайней мере Евросоюза, чтобы, в их представлении, подавать пример", – заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.