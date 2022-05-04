Канцлер ФРГ заявил, что все государства Западных Балкан должны войти в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все государства Западных Балкан должны войти в ЕС.

Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года.

В Москве заработали восемь обновленных прогулочных речных маршрутов. Об этом сообщили в департаменте транспорта.