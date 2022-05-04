Остатки украинских боевиков на "Азовстали" в Мариуполе надежно блокированы – Шойгу

Остатки украинских боевиков, находящиеся на территории "Азовстали" в Мариуполе, надежно блокированы, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории", – отметил Шойгу.

По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

В настоящее время, как уточнил Шойгу, данные попытки уговорить боевиков продолжаются.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.