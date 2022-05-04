Прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для противника будет уничтожаться – Шойгу

Прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для противника будет уничтожаться. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Кабмин дополнительно выделил 5,5 миллиарда рублей на производство отечественного кино, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Москва запрещает въезд в Россию премьер-министру и главе МИД Японии. Об этом заявили в МИД РФ.