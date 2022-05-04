Авиация РФ за ночь поразила 40 военных объектов на Украине

Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В Москве началось благоустройство территории больницы имени Юдина, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Вузы РФ приняли 525 российских студентов, которых отчислили из зарубежных университетов, рассказали в Минобрнауки.