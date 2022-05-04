В МИД РФ отреагировали на подготовку ЕС новых антироссийских санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку в Евросоюзе нового пакета санкций против России.

"Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать", – сказала Захарова.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.