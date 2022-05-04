Байден оговорился и заявил, что США снабжают Javelin Россию

Джо Байден заявил, что Америка снабжает Россию комплексами Javelin. Очередную оговорку президент США допустил на военном заводе корпорации Lockheed Martin в штате Алабама. Именно там производят противотанковые комплексы.

"Мы удостоверились в том, чтобы у России имелись Javelin и другие вооружения для укрепления обороны", – заявил Баден, выступая перед сотрудниками завода.

Также в 15-минутной речи президент ошибся, говоря о размере дополнительных средств на поддержку Украины. Байден сказал, что просит у Конгресса свыше 300 миллиардов долларов, хотя реальная сумма запроса составляет 33 миллиарда долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



