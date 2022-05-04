В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

В Вооруженных силах Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования, направленная на оценку готовности личного состава к реагированию на кризисные ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского министерства обороны.

"Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", – говорится в сообщении.

Подразделения белорусской армии проведут маневры на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки.