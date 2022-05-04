Президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

По словам Зорана Милановича, у него есть право наложить вето, если этот вопрос будет решаться на президентском уровне.

Ранее хорватский лидер уже выступал против расширения Альянса до тех пор, пока не решаться вопросы на Балканах. В частности, его волнует избирательное законодательство Боснии и Герцеговины в интересах боснийских хорватов. Вступление в военный блок Финляндии и Швеции он назвал опасным шарлатанством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.