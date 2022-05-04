ЕС хочет отказаться от импорта российской нефти за полгода – СМИ

Представители стран Евросоюза планируют рассмотреть очередные санкции против России 4 мая. Новый пакет мер предполагает отказ от российской нефти в течение полугода. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что наиболее зависимым от поставок стран – Венгрии и Словакии – дадут больше времени. На отказ от импорта у них будет 20 месяцев. Помимо этого, в ЕС хотят предложить отключить Сбербанк от международной платежной системы SWIFT. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



