Захарова раскритиковала уехавших из России звезд в годовщину трагедии в Одессе

В годовщину трагедии в Одессе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале ссылку с заявлениями ведомства и раскритиковала звезд шоу-бизнеса, которые примерили на себя роль геополитиков.

"Посмотрите, как интересно получается: трагедию в Одессе они не заметили, а в ситуации вокруг Бучи разобрались моментально. Вот и в их искренность я тоже не верю. Верю, что без денег их "настоящий патриотизм" не расшевелить, а когда Отечество, ничего от них не требуя, просто ожидает достойного поведения, резко зловонно пугаются", – написала Захарова.

В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Столкновения завершились поджогом Дома Профсоюзов и укрывшихся там людей. Жертвами трагедии стали 48 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.