ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США – СМИ

Газета Washington Post сообщает, что ЦРУ якобы опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей информацию.

Как пишет издание, ЦРУ распространило в социальных сетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и якобы не оказаться пойманными.

В частности, ЦРУ рекомендовало использовать VPN и другие методы, которые не могут контролировать российские спецслужбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.