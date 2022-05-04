Российская авиация уничтожила украинский ракетный комплекс "Точка-У" и три станции С-300

Нанесены новые удары по военной инфраструктуре Украины. Уничтожены три радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, а также тактический ракетный комплекс "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Донецкой Народной Республике и в Харьковской области сбита в воздухе украинская баллистическая ракета "Точка-У" и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч".

В Черниговской области российские ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР сбиты 146 самолетов, 112 вертолетов и почти 700 беспилотников. Поражены 287 зенитных ракетных комплексов и 319 установок реактивных систем залпового огня. Выведены из строя почти 2 800 танков и другой бронетехники.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



