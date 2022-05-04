ВКС РФ уничтожили 39 военных объектов Украины

В Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили своей авиацией 39 военных объектов Украины.

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский рассказал, что российских дипломатов не позвали на посвященные освобождению Австрии мероприятия.

Twitter тестирует функцию демонстрации твитов ограниченному кругу пользователей.

