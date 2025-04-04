Спецпредставитель президента РФ Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

Урегулирование ситуации на Украине стало одной из тем российско-американских переговоров, которые прошли в США. Со стороны России во встречах участвовал спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, достигнут значимый прогресс по договоренности о прекращении огня.

Переговоры проходили в созидательной атмосфере. Американская сторона проявила заинтересованность в диалоге и продемонстрировала уважительное отношение к позиции России.

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