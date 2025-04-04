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04 апреля, 07:15

Политика

Российская армия освободила два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Российская армия освободила два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

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За прошедшие сутки российская армия взяла под контроль два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Группировка войск продолжает выдавливать противника с южно-донецкого направления и расширяет зону контроля на восточном берегу Каховского водохранилища.

Министерство обороны России сообщило, что за сутки на курском направлении противник потерял почти 200 военных, 2 бронемашины и 11 автомобилей. Уничтожены 5 пунктов управления дронами и склад боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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