За прошедшие сутки российская армия взяла под контроль два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Группировка войск продолжает выдавливать противника с южно-донецкого направления и расширяет зону контроля на восточном берегу Каховского водохранилища.

Министерство обороны России сообщило, что за сутки на курском направлении противник потерял почти 200 военных, 2 бронемашины и 11 автомобилей. Уничтожены 5 пунктов управления дронами и склад боеприпасов.

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