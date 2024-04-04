Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 07:45

Политика

ВС РФ ликвидировали более 14 тыс разновидностей военной техники ВСУ с января 2024 года

ВС РФ ликвидировали более 14 тыс разновидностей военной техники ВСУ с января 2024 года

Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью

Новости мира: США отправят партию военной техники из Южной Каролины в Европу – СМИ

Военные эксперты рассказали о борьбе российской армии с иностранными наемниками в зоне СВО

Новости мира: мощное землетрясение повредило жилой дом в Тайване

Новости мира: ЕС требует привлечь виновных в ударе по колонне с гумпомощью в Газе

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Новости мира: США заявили, что не знали о готовящемся ударе Израиля по консульству Ирана

Военные эксперты оценили эффективность авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 армии РФ

Новости мира: Трамп призвал Израиль завершить войну в секторе Газа

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января 2024 года ВС Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, а также 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин. Потери Киева в военной технике признают западные эксперты.

Как оценивается военный потенциал Украины на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика