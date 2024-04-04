ВС РФ ликвидировали более 14 тыс разновидностей военной техники ВСУ с января 2024 года

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января 2024 года ВС Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, а также 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин. Потери Киева в военной технике признают западные эксперты.

Как оценивается военный потенциал Украины на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.