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04 апреля, 18:30

Политика

Финляндия стала членом НАТО

Финляндия стала членом НАТО

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В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, поднят флаг Финляндии. Там 4 апреля прошла торжественная церемония по случаю того, что страна стала 31-м членом Альянса.

Поднятие национального флага традиционно завершает официальную процедуру присоединения к НАТО. Теперь Финляндия будет участвовать во всех структурах и заседаниях организации, а также в принятии всех решений.

Кроме того, пятая статья Североатлантического договора с этого дня гарантирует стране защиту. Об этом напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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