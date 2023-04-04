Российская ПВО сбила 3 снаряда HIMARS и 3 украинских беспилотника в зоне СВО

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда HIMARS и три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

На краснолиманском направлении ударами ВС РФ поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

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