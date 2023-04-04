Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 18:00

Политика

Российская ПВО сбила 3 снаряда HIMARS и 3 украинских беспилотника в зоне СВО

Российская ПВО сбила 3 снаряда HIMARS и 3 украинских беспилотника в зоне СВО

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Электронный формат обеспечил эффективность призыва на военную службу в РФ – Шойгу

Минобороны РФ сообщило о передаче систем "Солнцепек" в зону СВО

Бой российского штурмового отряда в промзоне Артемовска попал на видео

Запад допускает причастность Польши к терактам на "Северных потоках" – СМИ

Минобороны РФ показало работу саперных групп в зоне СВО

В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

Российские штурмовые отряды стали продвигаться в западных районах Артемовска

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда HIMARS и три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

На краснолиманском направлении ударами ВС РФ поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика