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11:45

Политика

Минобороны РФ сообщило о передаче систем "Солнцепек" в зону СВО

Минобороны РФ сообщило о передаче систем "Солнцепек" в зону СВО

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В Минобороны РФ сообщили, что российским десантникам передали тяжелое огнеметное оружие в зону СВО. Системы ТОС-1А, известные как "Солнцепеки", попали в распоряжение воздушно-десантных войск РФ впервые в истории.

Оружие было разработано в 2001 году на основе ТОС-1 "Буратино" для поражения автомобилей, зданий, укреплений, легкобронированной техники и позиций противника на дальней дистанции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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