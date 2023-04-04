Минобороны РФ сообщило о передаче систем "Солнцепек" в зону СВО

В Минобороны РФ сообщили, что российским десантникам передали тяжелое огнеметное оружие в зону СВО. Системы ТОС-1А, известные как "Солнцепеки", попали в распоряжение воздушно-десантных войск РФ впервые в истории.

Оружие было разработано в 2001 году на основе ТОС-1 "Буратино" для поражения автомобилей, зданий, укреплений, легкобронированной техники и позиций противника на дальней дистанции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.