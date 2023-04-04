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Политика

В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

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В НАТО заявили, что 4 апреля Финляндия официально вступит в военный блок. Как пишет издание Reuters, дату подтвердил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он также отметил, что присоединение Финляндии положительно скажется на ее безопасности и сделает блок сильнее.

Однако некоторые аналитики считают, что отказ от нейтрального статуса принесет Финляндии проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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