В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

В НАТО заявили, что 4 апреля Финляндия официально вступит в военный блок. Как пишет издание Reuters, дату подтвердил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он также отметил, что присоединение Финляндии положительно скажется на ее безопасности и сделает блок сильнее.

Однако некоторые аналитики считают, что отказ от нейтрального статуса принесет Финляндии проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.