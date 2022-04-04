04 апреля, 12:00политика
Эксперт объяснил, почему Польша готова разместить у себя ядерное оружие США
Польша готова разместить у себя ядерное оружие США. Об этом заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский. Он также является председателем комитета нацбезопасности страны.
Председатель Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжей рассказал, почему Польша делает такие громкие заявления, и как внутри страны относятся к этим заявлениям Качиньского.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.