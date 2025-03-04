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04 марта, 19:30

Политика

Песков отреагировал на сообщения о приостановке поставок оружия из Штатов на Украину

Песков отреагировал на сообщения о приостановке поставок оружия из Штатов на Украину

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США приостанавливают военную помощь Украине – СМИ

Крупнейшие американские СМИ заявили, что по решению президента США Дональда Трампа Белый дом приостановил всю военную помощь Украине. Для восстановления поставок Киев должен показать заинтересованность в мирных переговорах.

Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова. Как заявил представитель Кремля, в таком случае Украина потеряет большую часть всех боеприпасов, техники и разведданных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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