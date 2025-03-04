04 марта, 19:30Политика
Песков отреагировал на сообщения о приостановке поставок оружия из Штатов на Украину
Крупнейшие американские СМИ заявили, что по решению президента США Дональда Трампа Белый дом приостановил всю военную помощь Украине. Для восстановления поставок Киев должен показать заинтересованность в мирных переговорах.
Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова. Как заявил представитель Кремля, в таком случае Украина потеряет большую часть всех боеприпасов, техники и разведданных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.