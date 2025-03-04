Новости мира: СМИ узнали о приостановке военной помощи США Украине

США приостанавливают всю военную помощь Украине. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом, речь идет о временной мере, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев готов к мирным переговорам. В своей соцсети лидер США также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что до мирного соглашения и прекращения боевых действий еще "очень далеко". Трамп назвал это "худшим заявлением", которое мог сделать украинский политик.

Тем временем 34 человека пострадали в аварии с двумя автобусами в центре Барселоны. Один из них сзади въехал в другой, из-за чего тот врезался в дерево. В первом автобусе ехали итальянские студенты, во втором – туристы из Германии. Помимо пассажиров, травмы получили пешеходы, попавшие под колеса одной из вылетевших на тротуар машин. Четыре человека находятся в критическом состоянии.

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