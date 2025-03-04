США приостанавливают военную помощь Украине – СМИ

США временно приостановили военную помощь Украине. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома, это решение связано с позицией президента США Дональда Трампа, который считает, что Киев пока не готов к мирным переговорам. Эксперты расценивают этот шаг как давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Параллельно Трамп продолжает ужесточать политику в отношении соседей. США вводят таможенные пошлины в 25% на практически весь импорт из Канады и Мексики. В Вашингтоне объясняют это тем, что власти этих стран недостаточно борются с потоками наркотиков и нелегальных мигрантов в США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.