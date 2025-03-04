Агрегаторов такси предложили штрафовать за работу с нелегальными водителями

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает наказывать агрегаторов такси за передачу заказов водителям без лицензии. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма может увеличиться до 700 тысяч рублей.

Законопроект также предполагает штрафы до 700 тысяч рублей за обман пассажиров относительно качества и безопасности услуг. Эксперты считают, что новые меры могут привести к росту цен на поездки, особенно в регионах.

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