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04 марта, 07:15

Политика

Агрегаторов такси предложили штрафовать за работу с нелегальными водителями

Агрегаторов такси предложили штрафовать за работу с нелегальными водителями

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает наказывать агрегаторов такси за передачу заказов водителям без лицензии. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма может увеличиться до 700 тысяч рублей.

Законопроект также предполагает штрафы до 700 тысяч рублей за обман пассажиров относительно качества и безопасности услуг. Эксперты считают, что новые меры могут привести к росту цен на поездки, особенно в регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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