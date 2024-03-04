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04 марта, 12:00

Политика

Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ

Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ

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Члены Московской городской избирательной комиссии получили от "Подольской фабрики офсетной печати" тираж бюллетеней для голосования на выборах президента России. Передача состоялась в 08:00 4 марта. Бюллетени под охраной сотрудников полиции будут направлены в территориальные избирательные комиссии.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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