04 марта, 12:00Политика
Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ
Члены Московской городской избирательной комиссии получили от "Подольской фабрики офсетной печати" тираж бюллетеней для голосования на выборах президента России. Передача состоялась в 08:00 4 марта. Бюллетени под охраной сотрудников полиции будут направлены в территориальные избирательные комиссии.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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