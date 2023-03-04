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18:15

Политика

Медведев пообещал салют из "калибров" будущему танковому заводу Rheinmetall на Украине

Медведев пообещал салют из "калибров" будущему танковому заводу Rheinmetall на Украине

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Россия отметит строительство танкового завода на Украине салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее в немецком оружейном концерне заявили, что обсуждают с Киевом строительство предприятия, которое сможет выпускать до 400 танков в год. Стоимость проекта оценили в 200 миллионов евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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