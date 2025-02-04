Историк спецслужб рассказал о Ялтинской конференции, которая началась ровно 80 лет назад

Ровно 80 лет назад началась Ялтинская конференция. Она стала второй встречей лидеров держав антигитлеровской коалиции. Ключевые решения по окончанию Второй мировой войны принимались в Ливадийском дворце. Подготовка к событию заняла гораздо больше времени, чем сама встреча.

Историк спецслужб Андрей Ведяев рассказал, как проходила Ялтинская конференция и какие вопросы на ней решались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.