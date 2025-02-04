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04 февраля, 16:00

Политика

Историк спецслужб рассказал о Ялтинской конференции, которая началась ровно 80 лет назад

Историк спецслужб рассказал о Ялтинской конференции, которая началась ровно 80 лет назад

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Ровно 80 лет назад началась Ялтинская конференция. Она стала второй встречей лидеров держав антигитлеровской коалиции. Ключевые решения по окончанию Второй мировой войны принимались в Ливадийском дворце. Подготовка к событию заняла гораздо больше времени, чем сама встреча.

Историк спецслужб Андрей Ведяев рассказал, как проходила Ялтинская конференция и какие вопросы на ней решались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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