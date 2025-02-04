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04 февраля, 13:30

Политика

Дональд Трамп приостановил введение пошлин для Канады и Мексики

Дональд Трамп приостановил введение пошлин для Канады и Мексики

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Президент США Дональд Трамп временно приостановил введение пошлин для Канады и Мексики. Решение принято после телефонных переговоров с лидерами двух стран. Взамен Канада и Мексика обязались усилить охрану границ и контроль за наркотрафиком. Пошлины отложены на 30 дней.

Если бы соглашение не было достигнуто, тарифы на импорт товаров из этих стран составили бы 25%. В то же время для Китая новые пошлины уже введены – на 10% на товары из США. В ответ Пекин объявил о повышении тарифов на американский уголь, нефть, сельхозтехнику и автомобили. В Белом доме сообщили, что в ближайшие два дня Трамп планирует переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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