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04 февраля, 11:45

Политика

Новости мира: США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь

Новости мира: США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь

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Трамп предложил Украине обменять редкоземельные металлы на помощь США

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США хотят получить доступ к редкоземельным металлам на Украине в обмен на военную и финансовую помощь. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. При этом США недавно на время приостановили поставки вооружений Киеву, но уже снова возобновили их в прошлые выходные.

В Мексике началась новая волна насилия между наркокартелями. Ожесточенные бои идут в отдаленных горных районах на севере страны. На границе с США боевики картелей атакуют американских военных. Сначала были просто перестрелки, потом наркоторговцы стали применять против пограничников боевые беспилотники. Американские частные военные компании уже обратились к Трампу с просьбой разрешить атаковать цели за пределами США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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