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04 февраля, 08:45

Политика

Новости мира: Трампа-младшего подозревают в охоте в заповедной зоне Италии

Новости мира: Трампа-младшего подозревают в охоте в заповедной зоне Италии

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Дональда Трампа – младшего заподозрили в браконьерстве. В Сети появилось видео, где, как утверждают итальянские газеты, он охотится на уток в заповедной зоне на севере Италии. По мнению журналистов, добычей Трампа-младшего стала краснозобая казарка, которая крайне редко встречается в Европе. Теперь итальянские парламентарии требуют от министерства по вопросам окружающей среды объяснений, кто организовал сыну президента США эту охоту.

Между тем в Чехии бобры сэкономили государству время и деньги – почти 30 миллионов крон. Животные за два дня построили плотины, документы на возведение которых власти собирали семь лет. Речь шла о территории природного парка, которую надо было заболотить. Бобры выбрали самое оптимальное для плотины место и за два дня перегородили дренажный канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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