11:15Политика
Из украинского плена вернулись 63 российских военных – МО РФ
С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Вернуть военнопленных удалось в результате сложного переговорного процесса. Их обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства ОАЭ.
Все они уже находятся на территории России. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также вернувшимся дали возможность связаться с родственниками.
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