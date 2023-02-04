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Политика

Из украинского плена вернулись 63 российских военных – МО РФ

Из украинского плена вернулись 63 российских военных – МО РФ

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С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Вернуть военнопленных удалось в результате сложного переговорного процесса. Их обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства ОАЭ.

Все они уже находятся на территории России. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также вернувшимся дали возможность связаться с родственниками.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

политикавидеоИван Князев
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