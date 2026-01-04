Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 15:15

Политика

Команда Трампа начала работать над структурой управления Венесуэлой

Команда Трампа начала работать над структурой управления Венесуэлой

РСТ сообщил, что организованных туристов из России в Венесуэле нет

Военная операция США в Венесуэле вызвала осуждение в разных странах мира

Власти некоторых стран осудили военную операцию США в Венесуэле

Новости мира: протесты фермеров проходят в Польше

ВС РФ освободили населенный пункт Бондарное в ДНР

ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января

США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом

МИД РФ сообщил о штатной работе российского посольства в Каракасе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Команда президента США Дональда Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио, советник по внутренней безопасности Стивен Миллер и министр обороны Пит Хегсет работают над структурой управления Венесуэлой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщает, что США хотели провести операцию в Венесуэле в праздники, поскольку многих военных в это время отпустили отдыхать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНаталия Шкода

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика