04 января, 12:15Политика
Власти некоторых стран осудили военную операцию США в Венесуэле
Власти разных стран по всему миру осуждают военную операцию США в Венесуэле и призывают к мирному урегулировании ситуации в регионе. Однако заявления сильно разнятся в зависимости от политического строя и ситуации в странах.
Например, власти Малайзии призывают вернуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Индия осторожно выражает обеспокоенность ситуацией, а Япония обещает помочь Венесуэле, никак не отзываясь о действиях США.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.