03 декабря, 21:15Политика
Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян
У россиян может появиться доступ к записям с городских камер видеонаблюдения. Для этого в Госдуме предложили создать специальный цифровой сервис. Инициативу уже направили на рассмотрение в Минцифры. Сейчас, чтобы получить запись после ДТП или другого происшествия, нужно обращаться в полицию.
В Подмосковье новым собственникам земельных участков будут выдавать градостроительный план с точными правилами застройки. Законопроект уже принят в первом чтении. В документе будут прописаны предельные параметры: минимальные отступы от границ участка, допустимая высота и этажность дома, а также процент площади, которую можно застроить.
