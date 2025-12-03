Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

У россиян может появиться доступ к записям с городских камер видеонаблюдения. Для этого в Госдуме предложили создать специальный цифровой сервис. Инициативу уже направили на рассмотрение в Минцифры. Сейчас, чтобы получить запись после ДТП или другого происшествия, нужно обращаться в полицию.

В Подмосковье новым собственникам земельных участков будут выдавать градостроительный план с точными правилами застройки. Законопроект уже принят в первом чтении. В документе будут прописаны предельные параметры: минимальные отступы от границ участка, допустимая высота и этажность дома, а также процент площади, которую можно застроить.

