03 декабря, 21:15

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

Территориальные вопросы обсуждались на переговорах Путина и Уиткоффа

Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу

Российским автовладельцам могут разрешить покупать "красивые" госномера

Минобороны РФ показало кадры освобождения Красноармейска и Волчанска

В Госдуме предложили штрафовать за буллинг в школе

Парковку для многодетных семей сделают бесплатной в России

Трамп отменил действие указов, подписанных автопером Байдена

У россиян может появиться доступ к записям с городских камер видеонаблюдения. Для этого в Госдуме предложили создать специальный цифровой сервис. Инициативу уже направили на рассмотрение в Минцифры. Сейчас, чтобы получить запись после ДТП или другого происшествия, нужно обращаться в полицию.

В Подмосковье новым собственникам земельных участков будут выдавать градостроительный план с точными правилами застройки. Законопроект уже принят в первом чтении. В документе будут прописаны предельные параметры: минимальные отступы от границ участка, допустимая высота и этажность дома, а также процент площади, которую можно застроить.

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

