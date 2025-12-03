Минобороны РФ показало кадры освобождения Красноармейска и Волчанска. Как отметили в ведомстве, Красноармейск, расположенный в ДНР, имеет стратегическое значение. Освобождение Волчанска Харьковской области расширяет буферную зону безопасности.

Российские военные продвинулись также и в Запорожской области. Ранее они освободили Доброполье. Идут бои в районе города Гуляй-Поле, который также имеет важное положение на пути к Запорожью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.