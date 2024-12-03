При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов

За время президентства Джо Байдена США направили военную помощь Украине более чем на 62 миллиарда долларов. До середины января 2025 года Штаты рассчитывают поставить ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, наземные мины, боеприпасы для РСЗО HIMARS, стрелковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, США не перестают угрожать Китаю за возможную помощь России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.