Новости часа: посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина

В России формируется вертикаль управления научно-техническим развитием. Об этом доложил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Участники соглашения о потолке цен на нефть РФ договорились о единых стандартах контроля, сообщает РИА Новости.

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в заявлении дипмиссии.

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