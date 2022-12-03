03 декабря, 19:30Политика
Новости часа: посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина
В России формируется вертикаль управления научно-техническим развитием. Об этом доложил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Участники соглашения о потолке цен на нефть РФ договорились о единых стандартах контроля, сообщает РИА Новости.
Посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в заявлении дипмиссии.
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