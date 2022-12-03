Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 декабря, 19:30

Политика

Новости часа: посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина

Новости часа: посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина

Новости часа: один мирный житель был ранен в Горловке из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: РФ и Белоруссия подписали соглашение об обеспечении безопасности

Новости часа: аномальные мороза ожидаются в Москве с 3 по 6 декабря

Новости часа: ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Россиянам показали, как военные медики спасают жизни бойцов в зоне СВО

Новости часа: желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

Минобороны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

Путин со временем посетит Донбасс – Песков

Новости часа: ВКС РФ получили новую партию истребителей Су-35С

В России формируется вертикаль управления научно-техническим развитием. Об этом доложил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Участники соглашения о потолке цен на нефть РФ договорились о единых стандартах контроля, сообщает РИА Новости.

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с задержанием россиянина, говорится в заявлении дипмиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика