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Новости

03 декабря, 16:30

Политика

Минобороны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

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Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение суток средства ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Также российские военные предотвратили контратаку ВСУ на ряде направлений. На купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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