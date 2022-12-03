Минобороны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение суток средства ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Также российские военные предотвратили контратаку ВСУ на ряде направлений. На купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.

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